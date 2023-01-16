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Dünya Teröristler o ülkede en az 50 kadını kaçırdı!
Dünya

Teröristler o ülkede en az 50 kadını kaçırdı!

Burkina Faso'nun güneyinde bir kasabada terörist gruplar tarafından en az 50 kadın kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 01:57:00 - 2023-01-16 02:27:26
Teröristler o ülkede en az 50 kadını kaçırdı!

Burkina Faso'nun güneyinde bir kasabada en az 50 kadın, teröristlerce kaçırıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Arbinda kasabasında 12-13 Ocak'ta en az 50 kadının silahlı teröristlerce kaçırıldığı belirtildi.

Kadınların meyve ve yemeklerde kullandıkları bitkileri toplamak üzere ormana gittikleri sırada kaçırıldıkları, olayı, teröristlerin elinden kaçmayı başaran 5 kadının haber verdiği kaydedildi.

Arama çalışması başlatıldı

Kadınları bulmak için arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

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