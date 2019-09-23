"Teröristler neden öldür öldür bitmiyor?" diyen Güvenlik Uzmanı Ağar: Biz öldürdükçe onlar sınırlarımızdan yerine yenisini koyuyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Dün sınır içi ve dışında 14 PKK’lı terörist öldürüldü." diyen Akar, önceki gün güvenlik güçlerinin Mardin Nusaybin’de örgüte ait 3 silah deposunu deşifre ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

'Açıklanan rakamlar neden birbiri ile uyumlu değil?'

"30 Aralık 2018’de İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu, 'Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı.' dedi." Aynı Süleyman Soylu bu kez 22 Ağustos 2019’da yani 8 ay sonra bir açıklama daha yaptı ve 'Bu yılın ilk 8 aylık döneminde 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik.' ifadelerini kullandı. Yani buna göre Türkiye’de en fazla 65 terörist kalması gerekirdi. Ve siz emin olun bu rakamlara; ‘örgüt içi infazlar’, ‘doğal yollardan ölenler’, ‘operasyonlarda öldürülüp tespit edilemeyenler’, ‘yaralanıp sonradan ölenler’, ‘örgütten kaçıp ortadan kaybolanlar’, ‘gelip teslim olanlar’ veya ‘geriye dönenler’ dahil değil.

Bu koşullarda sayın Soylu’nun 30 Aralık’ta 700 kişi kaldı dediği teröristlerin çoktan bitmesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Bakan Soylu bu kez 27 Ağustos.2019’da yani 635 terörist etkisizleştirdik dediği günden 5 gün sonra bir açıklama daha yaptı ve 'Türkiye sınırları içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü.' bilgisini verdi."

'Örgüt Türkiye'de öldürülen teröristlerin yerini dolduruyor'

"Nasıl yani? Nereden geldi bu teröristler? Yoksa Zombi mi bunlar? Öldür öldür bitmiyorlar." diye soran Ağar, sözlerine şöyle devam etti:

"Teröristler Zombi de değiller, gökten zembille de düşmüyorlar. Suriye'ye bakmanız yeterli.

Silahların yakalandığı Nusaybin’den yüzünüzü güneye dönüp bakarsanız, nedenini oracıkta, Kamışlı’da duran YPG / SDG’de görebilirsiniz."

PKK terör örgütünün yurtiçinde öldürülen teröristlerin yerini doldurduğuna dikkat çeken Ağar, şunları söyledi:

"Yılbaşından beri Irak’ın dağlık kesiminde de Kandil’de de Asos’da da en az Türkiye’deki kadar etkili sonuçlar, etkisizleştirmeler var. Ama bitmiyor! Sorun ve tehdit bitmemekle kalmayıp, daha da kronikleşip, kökleşiyor.

Asıl mesele şudur:

Siz ne kadar etkisizleştirirseniz de YPG / PKK kaybettiği teröristi Türkiye’de yerine koymaya devam ediyor. Üstelik bu durum yıllardan beri böyle.

Terör siyaset ve stratejisinin siklet merkezini konjonktürel gerekçelerle Suriye ve Irak’a kaydırmış olmakla birlikte; varlık, etki, moral, hedef ve siyaset ürettiği Türkiye’de bütün var gücüyle eylem yapmaya, bölgede EYP-GYP patlatmaya, batıda da ormanlarımızı yakmaya, fabrikalarımızı kundaklamaya, ekoloji ve ekonomi üzerinden ülkemizi vurmaya çalışıyor.

Bir yandan siyasi türevleri üzerinden Türkiye’deki ana siyasi eksenleri manipüle edip, toplumsal ana eksenleri birbirine düşmanlaştırırken, diğer yandan yeni sözde çözüm süreci zehrini Türkiye’ye içirmeye çalışıyor.

Geldiğimiz nokta, artık bir Milli Mücadele kıvamındadır. Tarih yeniden kırılmaktadır.

Durum bence artık bu noktadadır."