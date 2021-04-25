Teröristler kaçacak delik arıyor!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefin düzenlenen hava harekatı ile vurulduğunu duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ediyor.
Kandil'de 4 hedef vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile etki altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.