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Teröristler itiraf etti: Sonuç alamıyoruz

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri, Esed Rejimi ile görüştüklerini ancak bir türlü sonuç alamadıklarını açıkladı.

11 Ocak 2019 Cuma 18:27
Teröristler itiraf etti: Sonuç alamıyoruz

Terör örgütü YPG'nin bir kolu olan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Cihan Ahmed, Suriyeli Kürtlerin hükümetle olan ihtilaflarının ortadan kaldırılması konusunda müzakereler yaptığını ancak şu an itibarıyla bir sonuç alınmadığını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Ahmed, "Diyalog sürecine devam ediyoruz ve şu an itibarıyla herhangi bir sonuç elde etmedik. Bizi her şeyden önce Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetimimizin tanınması ilgilendiriyor. Her şeye rağmen biz, Suriyeliyiz ve Suriye'nin çocuklarıyız" dedi.

"Mutabakat yapmamız gerekiyor"

Suriye ile diyaloğun DSG'nin siyasi kolu olan İlham Ahmed liderliğindeki terör örgütü Demokratik Suriye Konseyi tarafından yürütüldüğünü de belirten Ahmed, "Türkiye'nin tehditleri, sadece Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere değil Suriye'nin tamamına yönelik. Türk tehdidine karşı koymak için Şam yönetimiyle mutabakat ve müzakere yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 18:27
  1. DSG
  2. ESED
  3. Suriye
  4. YPG

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