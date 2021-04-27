Teröristler birbirlerine düştü: Grup Yorum üyesini açık hedef gösterdiler!

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DHKP-C ile iltisaklı Grup Yorum tarafından, yazılı bir açıklama yapıldı. Dilan Ekin adlı eski Grup Yorum üyesinin açık hedef gösterildiği açıklamada, 'Dilan Ekin ile ilişki kurmayın. O bütün değerlerini çiğnemiş biridir' başlığı kullanıldı. Açıklamada, Dilan Ekin'in suçu şöyle anlatıldı: "Dilan Ekin, 'Ölüm Orucu' direnişi sürecinde Helin Bölek'in refakatçısıyken, Helin'in şehitliğinden sonra ona verdiği söze ihanet etmiş, şehidimizi, yoldaşlarını satmış, onca tutsaklığın olduğu, faşizmin en yoğun saldırdığı dönemde, en dar günümüzde, tahliyelerin olmasını dahi beklemeden, yoldaşlarını yarı yolda bırakmış, kendi rahat, bencilce yaşamı için arkasına bile bakmadan çekip giden ikiyüzlü bir korkaktır."

'Kuracağımız tertemiz dünyada, Dilan Ekin gibi kirlenmişlere yer yok'

Açıklamada Dilan Ekin'in bu dünyada yeri olmadığı belirtilirken, "Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün." ifadesi kullanıldı. Açıklama şöyle devam etti:

"Dilan Ekin selam vermeye değmeyen birisidir. Ona selam vermeyin, görüşmeyin. Onunla ilişki yürütmeyin. Onun safı işkencecilerin, Helin'i, İbo'yu katledenlerin safıdır. Bizim yüzümüz ise her zaman 'Yedi Nota'nın komutanları' Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e dönük olmalıdır."

Kimlere talimat veriyorlar?

"Şehidimiz İbrahim Gökçek'in dediği bigi: 'Çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakacağız' Düşünü kurduğumuz bu tertemiz dünyamızda, 'Dilan Ekin' gibi yoldaşını satanlara, kirlenmişlere yer yok. Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese ihanetini anlatın."

Açıklamanın tamamı şöyle:



