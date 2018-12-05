Teröristler birbirine düştü: Sen gelsene buraya şerefsiz

Amanos'ta sıkışan PKK'lılar 'Ne yapıyorsunuz orada' diye hesap soran Kandil'deki elebaşılarına böyle çıkıştı.

Açlıktan tilki yemeye başladık

Hatay, Osmaniye, Gaziantep, K.Maraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında Suriye'den sızan PKK'lıların kurduğu Amanos yapılanması TSK'nın son 10 aydaki kararlı operasyonlarıyla çökme noktasına geldi. Örgütün sözde Amanoslar genel saha sorumlusu Seyithan Sinet'in de bulunduğu 20 üst düzey terörist ile toplamda 54 teröristin etkisiz hale getirilmesi Kandil'i çılgına çevirdi. İşte 17 Kasım saat 02.15'te istihbarat birimlerince kaydedilen Kandil'deki "Rezzan" kod adlı örgüt elebaşıyla Amanoslar'daki teröristlerin ana telsiz kodu "Toros" arasındaki görüşme;

Toros: Adıyaman kolumuzdan Aziz Çırav ve Soreş Semsur öldürüldü.

Rezzan: Aptal adamlar, reziller. Amanoslar'da ne hale düştünüz. HPG'nin en seçkinlerini yok ettirdiniz.



Toros: Ne durumdayız bilmiyorsun.



Rezzan : Kes sesini rezil adam.



Toros: Düşman sürekli taarruz durumunda. Mühimmat, yiyecek, barınma sıkıntımız büyük. Erzak depolarımız düşmanın eline geçti. Rovi (tilki) yavrusu yemeye başladık. Kafamızı çıkarsak düşman, çıkartmasak açlıktan öleceğiz.



Rezzan: Geberin ulan hepiniz geberin. Örgütün prestijini bitirdiniz. Sürekli kayıp. Hep bahane. Disiplinli, örgütlü, gerilla planlı olamadıkça köpek gibi ölürsünüz böyle. Açmış, susuzmuş. Düşman sizi tavşan gibi avlıyor aptal adam.



Toros: Sen rahatsın. Orada yerin sıcak. Karnın tok. Yiyorsa sen gelsene buraya şerefsiz.