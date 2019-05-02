Teröristler ABD'ye yalvardı: Türkiye istemiyor ama...

Terör örgütü YPG'nin siyasi uzantısı Suriye Demokratik Konseyi (SDK), Suriye Anayasa Konseyi’ne girebilmeleri için ABD’nin daha fazla desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

YPG’nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nin (DSG) siyasi kanadı olarak gösterilen SDK’nın sözcüsü Bassam Saker, Türkiye sebebiyle Astana formatındaki görüşmelere alınmadıklarını dile getirerek, "Bu Anayasa Komitesi için de geçerli. Bu görüşmelerin bir parçası olmalıyız”dedi.





"Türkiye yüzünden veto yiyoruz"

SDK sözcüsü, " Türkiye’nin vetosu yüzünden kimse bunu kabul etmiyor. Komitede olmadığımız için de bu komitenin hiçbir zaman sorunları çözmeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.