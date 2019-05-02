Teröristler ABD'ye yalvardı: Türkiye istemiyor ama...

Terör örgütü YPG'nin siyasi uzantısı Suriye Demokratik Konseyi (SDK), Suriye Anayasa Konseyi’ne girebilmeleri için ABD’nin daha fazla politik desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

YPG’nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nin (DSG) siyasi kanadı olarak gösterilen SDK’nın sözcüsü Bassam Saker, Türkiye sebebiyle Astana formatındaki görüşmelere alınmadıklarını dile getirerek, "Bu Anayasa Komitesi için de geçerli. Bu görüşmelerin bir parçası olmalıyız” dedi.

Suriye’nin yüzde 30’unun kontrolleri altında olduğunu dile getiren SDK sözcüsü, “Buna rağmen Anayasa Komitesi’nde yokuz. Bu komitenin içinde olmalıyız, ama Türkiye’nin vetosu yüzünden kimse bunu kabul etmiyor. Komitede olmadığımız için de bu komitenin hiçbir zaman sorunları çözmeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.