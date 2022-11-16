Teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Örgütsel kodlar deşifre edildi

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının örgütsel kodları deşifre edildi. 'Karı-koca' kılığında Afrin'den illegal yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen teröristin tekstil atölyesinde 4 ay 'işçi' olarak çalıştığı öğrenildi.

G20 Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısın sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır." açıklamasında bulundu.