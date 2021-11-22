Teröriste terörist diyemeyen CHP ülkeyi nasıl yönetecek? Veli Ağbaba CHP'nin vizyonunu itiraf etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da yaptığı açıklamada CHP'nin bütün siyasi partilerle konuşabilen tek parti olduğunu söyledi. CHP'nin, HDP ile yaptığı iş birliğine gelen tepkilere isim vermeden yanıt veren Ağbaba, "Herkesi terör olarak ya da terörist olarak görürsen tek başına kalırsın." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Ağrı'ya gitti.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de iç barış ve huzur için helalleşme çağrısı yaptığını ifade etti.

"Herkesi terörist olarak görürsen tek başına kalırsın"

CHP'nin, HDP ile yaptığı iş birliğine gelen tepkilere isim vermeden yanıt veren Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi terör olarak ya da terörist olarak görürsen tek başına kalırsın. Bu ülkenin geleceği için ve önümüzdeki dönem ülkenin tekrar ayağa kalkabilmesi için ülkede yaşayan ve farklı siyasi görüşten de olsa insanların bir arada bulunması gerekiyor. Bunu da sağlamaya aday olduğumuzu övünerek söylüyoruz. Bütün siyasi partilerle konuşabilen ve oturabilen tek siyasi partiyiz."