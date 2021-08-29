Teröriste müşfik Müslümana şedit

Terör yandaşlarına şefkat göstererek son 5 yılda çoğunluğu PKK ve DHKP-C’lilerden oluşan 832 hükümlüyü serbest bıraktıran, içeride bir hafta bile geçirmeden “cezaevinde kalamaz” raporuyla tahliye olmanın yolunu arayan darbecilere umut kapısı olan Adli Tıp Kurumu’nun adalet terazisi alnı secdeli mazlumlar için işlemiyor. Kumpaslarla içeriye atılan ve on yıllardır suçsuz yere tutsak edildikleri hapishanelerde ağır hastalıklara boğuşan mazlumlar, Adli Tıp engelini aşamadıkları için zindanlarda çürüyor.

Adalet mazluma işlemiyor

Hukuk yollarını tüketen 28 Şubat darbecilerinin tahliyesi için umut kapısı haline gelen ve 2013-2017 yılları arasında çoğunluğu PKK ve DHKP-C gibi sol tandanslı azılı terör örgütlerine mensup 832 hükümlüye “cezası ertelenmeli” raporu vererek serbest kalmalarını sağlayan Adli Tıp Kurumu’nun adalet terazisi cezaevindeki mazlumlar için işlemiyor. Başta kanser olmak üzere, kalp rahatsızlıkları yaşayan, enfeksiyon hastalıklarına yakalanan, ileri yaşa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve ayakta dahi duramakta zorlanan birçok mazlumun ömrü hapishanelerde çürüyor. Onlarca yıldır çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuştuğu halde Adli Tıp engelini aşamayarak zindanda ölümle pençeleşen 28 Şubat ve Sivas davası mağdurlarından bazıları şunlar:

Hastalıklara rağmen tutsaklar

28 Şubat mağdurlarından olan ve Parkinson ile hepatit-B hastalığıyla mücadele eden 74 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy ile kolon kanseri nedeniyle ölümle pençeleşen Şeyhmus Alpsoy’un tahliye talepleri, Adli Tıp Kurumu tarafından geri çevrildi. Tek suçu(!) İslâmi faaliyetlerde bulunmak olan Yasin Demir, 2001’de atıldığı cezaevinde Hepatit-B ve delta süper enfeksiyonu hastalıklarına yakalandı. Demir’in tutsaklığı ölümcül hastalığına rağmen devam ediyor. Geçirdiği kalp krizi sonrası cezaevinde ameliyat olan kalp hastası Mehmet Olam’ın sağlık durumu cezaevi koşulları nedeniyle her gün daha kötüye gidiyor. Uyduruk gerekçelerle hapsedilen ve cezaevinde çeyrek asrı geride bırakan Sivas mazlumu Cafer Soykök, Sivas E Tipi Cezaevi’nde kalp rahatsızlığıyla boğuşuyor.

Damarlar tıkalı kapılar kapalı

2001 yılında hürriyeti elinden alınarak tutsak edilen ve tam 4 kalp damarı yüzde 100 oranında tıkalı olan Ahmet Arslan’ın ciddi sağlık sorunları bulunuyor. Ayrıca şeker ile tansiyon hastası olan ve 18 ilaç kullanan Arslan, doktorların ‘her an kalp krizi geçirebilir’ uyarısına rağmen tahliye edilmiyor. Bir diğer Sivas mazlumu Faruk Belkavli ise ağır epilepsi hastası olmasına ve sık sık sara nöbetleri geçirmesine rağmen içeride tutulmaya devam ediliyor. Ayağından rahatsız olan Sivas mazlumu Ömer Faruk Gez, koltuk değneği olmadan yürüyememesine rağmen hâlâ hapishanede tutuluyor.

Adalet beklerken can verdiler

Kumpaslarla içeriye atılan mazlumların çoğu cezaevi koşulları nedeniyle pençesine düştükleri kalıcı hastalıklarla boğuşurken, birçok mahkûm da son 5 yılda çoğunluğu PKK ve DHKP-C’li teröristlerden oluşan 832 hükümlüyü serbest bıraktıran Adli Tıp Kurumu engelini aşamadığı için dar-ı bekaya irtihal etti. Kalp hastası Musa Özer, mide kanserine yakalanan Ahmet Şahin, bağırsak kanseri tedavisi gören Cahit Durmaz ile Seyyit Ali Demiryol ve beyninde tümör oluşan Hüseyin Akbalık ise tutuldukları zindanlarda acı içinde inleyerek dar-ı bekaya irtihal etti. Cezaevinde 22 ağır hastalıkla boğuşan, hakkında Sivas Numune Hastanesi’nce verilen “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen Adli Tıp Kurumu engeliyle karşılaşan ve tahliye edilmesinden bir yıl sonra Hakk’a yürüyen Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç ise ancak 86 yaşında Cumhurbaşkanı Kararı ile özgürlüğüne kavuşabildi.

