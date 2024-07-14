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Gündem Teröristbaşının yeğeni masumu oynuyor! Örgüt arkadaşlarını sattı
Gündem

Teröristbaşının yeğeni masumu oynuyor! Örgüt arkadaşlarını sattı

Yeniakit Publisher
2024-07-14 23:45:00 - 2024-07-14 23:47:22
Teröristbaşının yeğeni masumu oynuyor! Örgüt arkadaşlarını sattı

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, kendini aklamak için örgüt üyesi arkadaşlarını sattı.

15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'cü teröristler birbirini satmaya devam ediyor.

Firari terörist Ahmet Dönmez Fetullah Gülen'i hainlikle suçlarken, Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de örgüt arkadaşlarını sattı.

Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yıl dönümünde tekrar edelim; 15 Temmuz felaketini başımıza açan abileri ve tüm sorumluları kahreyle ya Rab! Elleri kurusun, evlatları gün yüzü görmesin, evlerine ateşler salınsın, nefesleri kesilsin, cennet yüzü göremesinler. Alçak oğlu alçaklar!


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