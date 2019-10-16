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Teröristbaşından Türkiye'ye küstah tehdit! "Sevr'den daha beter..."

TSK'nın başarılı operasyonları nedeniyle it gibi mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'nin ABD tarafından bölüneceğini savunarak, "Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:41
Teröristbaşından Türkiye'ye küstah tehdit! "Sevr'den daha beter..."

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin üst üste darbeler yemesi, Kandil'de de paniğe neden oldu. Mehmetçik'in operasyonlarından korktuğu için mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, harekatın durdurulması için Avrupa'ya çağrıda bulundu.

Küstah tehdit

Saklandığı çalılıkların arasında konuşan terörist Kalkan, Amerika'nın İran'da Türkiye'yi kullanmak için YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde yalnız bıraktığını söyledi. PKK elebaşı Duran Kalkan, Amerika'nın İran'dan sonra Türkiye'yi böleceğini dile getirdi ve "Türkler bilsin ki; Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar" dedi.

Teröristlerde tecavüz rezaleti

Terörist Kalkan, terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar ediyor. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, Kandil'de taciz ve tecavüzün fazlasıyla yaygın olduğunu anlatıyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:41
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. PKK elebaşı Duran Kalkan

YORUM YAZ

  • huseyinhuseyin2 dk önce
    Biz Allahtan başka kimseden korkmayız. Bir bakmışsın Amerikalılar bayraklarına hilal eklemiş. Yakında anlarsınız
  • zülfikar hayber zülfikar hayber 3 dk önce
    Bunlar kanunsuz hukuksuz adamlar oradan oraya savrularak yaşayan kaybetmişler dünyanın arlık zevkleri ile yaşadıklarını hissetmeye çalışan tipler bunların beyni ile ağızları arasında her zaman tam bir irtibattan dahi söz edilemez bu ve bunun gibi zavallıları telef etmek bunlar dahi iyliktir aslında onlarda bir an önce telef olup gitme arzusu taşırlar... hasbelkader insanlarda varolan akla sahip olmuş bu esfele safilin eskiden de vardı şimdide var yarında var olacak Allah Askerimize bunları telef etmeyi nasibi müyesser eylesin
  • maradonimaradoni7 dk önce
    terörist ...... b.k yemeye devam et afiyet olsun:
  • uyan tcuyan tc8 dk önce
    zaten abd nin esas gayesi tc yi parçalamaktır. bunu herkes biliyor. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. 
  • misafirmisafir9 dk önce
    Zorla oluşturduğu harem hayatından hayaller!?
  • necati güneynecati güney12 dk önce
    Düşündüğünün tersi de olabilir.. Ya Recep Tayyip ERDOĞAN amerikayı bölerse..

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