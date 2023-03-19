Teröristbaşından Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler: Tutumu umut veriyor

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimler yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor. 6'lı koalisyonun aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.

İttifak PKK kanalında resmiyet kazandı: Beraber hareket edeceğiz

6'lı koalisyonun HDP ile yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde, HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.

PKK'nın yayın organı Medya Haber'de konuşan HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sürece HDP'nin öncülük edeceğini dile getiren Temelli şunları dile getirdi:

"Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İYİ Parti) ile beraber hareket edeceğiz."

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Teröristbaşı Kalkan'dan Kılıçdaroğlu'na övgü

Resmiyet kazanan 6'lı koalisyon - HDP ittifakının gölgesinde Kandil'den Kılıçdaroğlu'nun tutumuna övgüler geldi. PKK elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunun antifaşist çevrelere umut aşıladığını itiraf etti.

Kalkan, "(Kılıçdaroğlu) Bir tutum alır gibi gözüküyor, bu durum biraz antifaşist çevrelerde umut yaratıyor ama nereye kadar gider belli değildir" şeklinde konuştu.

Teröristbaşı Kalkan CHP'ye de çağrı yaptı

Kılıçdaroğlu'nun tutumundan umutlanan Duran Kalkan, "CHP'de bu tutum ne kadar derinleşecek, diğerleri buna katılacak mı, katılmayacak mı, belirsizdirler. Eylemsizlik kararına ilişkin değişik siyasi partiler, kesimler herhangi bir şey yapmadılar, toplumsal kesimler, sendikalar, dernekler, hiç kimse çok oralı olmadı. Dış alanda, dış basına biraz yansıdı, çok ileri düzeyde olmadı ama orta düzeyde olumlu etki yaptı ama dış siyasi çevreler üzerinde de herhangi bir etkisi olmadı, basınla sınırlı kaldı" dedi.