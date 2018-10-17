Teröristbaşından CHP-HDP ittifakına destek!

Türkiye, 2019 yılının Mart ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler, adaylar konusunda çalışmalarına hız verdi.

Aday çalışmalarının yanı sıra ittifak görüşmeleri de partilerin önemli gündem maddelerinden biri. AK Parti ile MHP arasında ittifak konusunda mutabakatın sağlanması beklenirken, CHP ile HDP arasında da görüşmeler sürüyor.

Teröristtbaşından CHP-DP ittifakına destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle yapılan görüşmelere ilişkin bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Mustafa Karasu'dan ilk yorum geldi.

"AK Parti ve MHP'den kurtulmak için..."

HDP için ittifakların önemli olduğunu yazan Karasu, AK Parti ile MHP'den kurtuluşun tek çözümünün bu olduğunu belirtti.

"HDP projesi..."

CHP dışındaki sol bileşenlere de seslelen terörist Karasu, 7 Haziran seçimlerini hatırlatarak "HDP projesi aynı zamanda demokratik ittifak geliştirme projesidir." ifadelerini kullandı.