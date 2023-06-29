Teröristbaşına övgüler yağdırmıştı! Böyle çark etti

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayına bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Yanardağ, Öcalan'a "tecrit" uygulandığını öne sürerek serbest kalması gerektiğini savundu.

Yanardağ, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan. 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor." dedi.

Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Salı günü adliyeye çıkartılan Yanardağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böyle çark etti!

Bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan haber göre; ifadesinde çark eden Merdan Yanardağ sözlerinin 'övme amacı taşımadığını' vurguladı.

Yanardağ ifadesinde şu savunmayı yaptı: Yukarıda bana okumuş olduğunuz cümleler bana aittir. Konuşmamda geçen filozof ve zeki kavramlarını övme amaçlı kullanmadım ve konuşmamın devamı olarak ironiyi sürdürdüm.

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