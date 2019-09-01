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Teröristbaşı Netanyahu'dan skandal seçim vaadi: Bölgenin tamamını ele geçireceğiz

Yasa dışı yerleşim birimleriyle ilgili vaadini tekrarlayan teröristbaşı Netanyahu, "Tanrının da yardımıyla Yahudi egemenliğini uygulayacağız." dedi.

01 Eylül 2019 Pazar 17:44
Teröristbaşı Netanyahu'dan skandal seçim vaadi: Bölgenin tamamını ele geçireceğiz

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim biriminde bir okulda düzenlenen törene katıldı.

Skandal vaadini tekrarladı

Burada öğrencilere yaptığı konuşmada teröristbaşı Netanyahu, bu yıl 9 Nisan'daki seçim öncesi yaptığı ve tartışmalara neden olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakı vaadini tekrarladı.

"Yahudi egemenliği uygulayacağız"

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 2005'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerininin boşaltılmasını hatırlatan ve bundan sonra hiçbir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini boşaltmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, "Tanrının da yardımıyla tüm yerleşim birimlerine İsrail toprağı ve İsrail devletinin bir parçası olarak Yahudi egemenliğini uygulayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail basını açıklamaları samimi bulmuyor

İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

9 Nisan'daki vaadi

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

Bölgede 400 bini aştılar

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:44
  1. Batı Şeria
  2. Binyamin Netanyahu
  3. Gazze
  4. Yahudi yerleşim birimleri
  5. Elkana

YORUM YAZ

  • kaankaan11 dk önce
    Neden skandal olsun ki? Adamlar inançlarının gereğini yapıyor ve buna hizmet ediyorlar. Paramparça olmuş bir islam dünyasının görüntüsü İsrail'e güç vetiyor. Netice ortada bir avuç yahudi iki milyarlık islam dünyasına kök söktürüyor. Hoş islam cografyadındaki yaşayanların islamla alakası da ayrı bir tartışma konusuya...

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