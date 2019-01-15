Teröristbaşı Netanyahu'dan İran'a tehdit
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ı tehdit ederek "Suriye'den derhal çıkın aksi taktirde saldırıları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.15 Ocak 2019 Salı 11:43
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Ordusu'nun Suriye'de konuşlanan İran hedeflerini ülkeden ayrılmamaları halinde vurmaya devam edeceğini söyledi. Netanyahu uyarısını, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki İran hedeflerini defalarca vurduğunu açıkladıktan sonra yaptı.
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