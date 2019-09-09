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Teröristbaşı Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak açıklama: Gizli yerleri keşfettik

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş programında, İran’ın nükleer programı ile ilgili gizli bölgelerinin İsrail tarafından keşfedildiğini açıkladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 23:08
Teröristbaşı Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak açıklama: Gizli yerleri keşfettik

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Abadeh’te bulunan tesiste nükleer silahlar geliştirildiğini ve İsrail’in tesisin varlığını keşfettikten sonra İran’ın tesisi imha etmeye karar verdiğini ileri sürdü.

Ulusa sesleniş programında tesisin uydu görüntülerini paylaşan teröristbaşı Netanyahu, İsrail istihbaratı tarafından keşfedilen on binlerce sayfalık nükleer arşivin de ellerinde bulunduğunu söyledi. Netanyahu aynı zamanda, geçen sene İran’ın gizli nükleer programı için malzeme ve ekipman depoladığı Turquzabad’daki nükleer deposunun da yine İsrail tarafından açığa çıkarıldığını belirtti.

Netanyahu, uluslararası toplumu İran konusunda uyarırken, İran üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için ABD saflarına katılma çağrısı yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 23:08
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Turquzabad
  3. İran

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