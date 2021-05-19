Teröristbaşı Netanyahu, büyükelçileri zehirliyor!

YENİ AKİT / ANKARA

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden farklı ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldiğini belirten bir paylaşımda bulundu. Netanyahu yaptığı görüşmelerde Büyükelçilere, Hamas’ın terör örgütü olarak anlattığını aktarırken söz konusu paylaşımda, “Dünyanın dört bir yanındaki demokrasiler Hamas yerine bize saldırırsa, onları tehlikeye atmak ve terörü ödüllendirmek için aptalca ve sorumsuzca hareket edecekler” ifadelerini kullandı.

Bebek katili İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden farklı ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldiğini belirten bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda, “Düzinelerce büyükelçiyle yaptığım brifingde bugün İsrail'in Hamas teröristlerine karşı gerçeğini sundum ve netleştirdim: Dünyanın dört bir yanındaki demokrasiler Hamas yerine bize saldırırsa, onları tehlikeye atmak ve terörü ödüllendirmek için aptalca ve sorumsuzca hareket edecekler” ifadelerine yer verildi.