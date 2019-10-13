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Teröristbaşı Murat Karayılan'dan ABD ve Avrupa'ya çağrı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor. Harekat sonrası terör örgütü PKK/YPG'de büyük başladı. Teröristbaşı Murat Karayılan ABD ve Avrupa'ya çağrı yaparak, "Koalisyon güçleri, Kuzey-Doğu Suriye hava sahasını Türk devletine kapatsınlar" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 21:27
Teröristbaşı Murat Karayılan'dan ABD ve Avrupa'ya çağrı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Karayılan">Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı.

"Hava sahasını kapatsınlar"

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Karayılan">Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı. Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajında terörist Karayılan, "Şimdi bu koalisyon güçleri açıklamalarında bu işgale karşı olduklarını belirtmekteler. Eğer gerçekten de bu işgale karşılarsa o zaman Kuzey-Doğu Suriye hava sahasını Türk devletine kapatsınlar. Bunu yapmazlarsa, bu güçler samimi değildir, iki yüzlüdür" dedi. Terörist Karayılan'ın açıklamalarından örgütün kara propagandalarla Barış Pınarı Harekatı'nda hava sahasının kapatılmasını amaçladığı da ortaya çıktı.

480 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 olarak açıklandı. Resulayn'da kontrol sağlanırken, Tel Abyad'da kırsaldaki köyler tek tek teröristlerden temizleniyor. Teröristlerin sivil halkın arasına karıştığı ve güneye doğru kaçtığı belirtilirken, çok sayıda teslim olan örgüt üyesi olduğu da bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 21:27
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Murat Karayılan
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. TSK
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. Suriye Milli Ordusu

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