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Şifa kaynağı 'koruk suyu' harareti alır! Osmanlı hekimlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği ferahlatıcı içecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Şifa kaynağı 'koruk suyu' harareti alır! Osmanlı hekimlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği ferahlatıcı içecek

Yüzyıllardır saraylarda Osmanlı hekimlerinin kavurucu yaz sıcaklarında harareti anında kesmek için hazırladığı bu içecek, vücudu tepeden tırnağa serinletiyor. Şifa kaynağı olan koruk suyu Fatih Sultan Mehmet'in vazgeçilmez içeceklerinden biriydi... Ne nem bırakıyor ne de hararet! Osmanlı saray hekimlerinin yaz aylarında serinlemek ve iç organları rahatlatmak için önerdiği koruk şerbeti...

#1
Foto - Şifa kaynağı 'koruk suyu' harareti alır! Osmanlı hekimlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği ferahlatıcı içecek

Temmuz ayının kavurucu sıcakları ve bunaltıcı nemi tüm ülkeyi etkisi altına alırken, serinlemenin ve vücut hararetini dindirmenin yolu yine tarihin şifalı sayfalarından geçiyor. Modern soğuk içeceklerin aksine mideyi yormayan ve vücudun ısı dengesini doğal yoldan sağlayan Osmanlı saray mutfağının özel reçeteleriyle yeniden canlanıyor. Saray hekimlerinin yaz aylarında padişahların ve saray efradının tüketmesi için özel olarak hazırlattığı koruk şerbeti, ne kavurucu sıcak bırakıyor ne de vücutta hararet! İşte sadece birkaç malzemeyle evde hazırlayabileceğiniz o tarihi ferahlatıcı...

#2
Foto - Şifa kaynağı 'koruk suyu' harareti alır! Osmanlı hekimlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği ferahlatıcı içecek

Osmanlı tıp geleneğinde (Tıbb-ı Nebevî'nin ekolü) gıdaların ve içeceklerin vücuttaki "mizaç" dengesini koruması esas alınırdı. Yazın artan "safra ve sıcaklık" yükünü hafifletmek için saray hekimleri ekşi ve serinletici aromalara başvururdu.

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Foto - Şifa kaynağı 'koruk suyu' harareti alır! Osmanlı hekimlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği ferahlatıcı içecek

Harareti alır. Olgunlaşmamış ekşi üzümlerin (koruk) sıkılmasıyla elde edilen bu şerbet, içerdiği doğal meyve asitleri sayesinde kan dolaşımını rahatlatır. İçildiği andan itibaren harareti alır, terleme ile kaybedilen mineral dengesini geri kazandırır. Mideyi Dinlendir, Sindirimi Kolaylaştır Yaz sıcaklarında ağırlaşan ve yavaşlayan sindirim sistemini uyarır. Mide ekşimesini ve şişkinliği önler, sıcak havalarda oluşan iştahsızlığa birebirdir. Toksinleri Atar ve Serinletir Saray hekimleri koruk suyunu genellikle taze nane ve çok az miktarda bal ile tatlandırarak sunardı. Bu birleşim, vücuttaki hararet kaynaklı ödem ve toksinlerin dışarı atılmasını hızlandırır.

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Foto - Şifa kaynağı 'koruk suyu' harareti alır! Osmanlı hekimlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği ferahlatıcı içecek

OSMABNLI SARAY USULÜ KORUK ŞERBETİ TARİFİ Saray mutfağındaki özgün tadı yakalamak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adım adım hazırlanışı: Malzemeler: 1 kg ham (yeşil/olgunlaşmamış) koruk üzümü. 4 su bardağı soğuk su. 3-4 yemek kaşığı süzme bal (veya isteğe göre kaya şekeri). 5-6 dal taze nane yaprağı. İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı gülsuyu. Hazırlanışı: Ayıklayın ve Yıkayın: Koruk üzümlerini saplarından ayırıp bol su ile güzelce yıkayın. Suyunu Çıkarın: Yıkanan korukları havan yardımıyla ezerek veya katı meyve sıkacağından geçirerek suyunu çıkarın. Süzün: Elde ettiğiniz ekşi koruk suyunu tülbentten veya ince bir süzgeçten süzerek berraklaşmasını sağlayın. Kıvamını Ayarlayın: Sürahideki koruk suyuna soğuk suyu, balı ve gülsuyunu ekleyip bal tamamen eriyene kadar karıştırın. Nane İle Servis Edin: İçine taze nane yaprakları ve buz küpleri ekleyerek soğuk servis yapın. Osmanlı hekimleri, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mideye aniden girmesinin yazın felç ve mide kramplarına yol açabileceği konusunda uyarırdı. Bu yüzden şerbeti çok aşırı buzlu tüketmek yerine, bostan kuyusu serinliğinde (hafif soğuk) tüketmek saray usulü serinlemenin en sağlıklı yoludur. Şifa kaynağı 'koruk suyu'! Henüz olgunlaşmamış ekşi üzümlerden yapılan koruk suyu, sıcak yaz günlerinde aşırı harareti anında alan, ferahlatıcı ve ekşimsi bir geleneksel içecektir. İçerdiği yoğun organik asitler ve antioksidanlar sayesinde hem serinletir hem de sindirim sistemine destek olur.

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