Şifa kaynağı 'koruk suyu' harareti alır! Osmanlı hekimlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği ferahlatıcı içecek

OSMABNLI SARAY USULÜ KORUK ŞERBETİ TARİFİ Saray mutfağındaki özgün tadı yakalamak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adım adım hazırlanışı: Malzemeler: 1 kg ham (yeşil/olgunlaşmamış) koruk üzümü. 4 su bardağı soğuk su. 3-4 yemek kaşığı süzme bal (veya isteğe göre kaya şekeri). 5-6 dal taze nane yaprağı. İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı gülsuyu. Hazırlanışı: Ayıklayın ve Yıkayın: Koruk üzümlerini saplarından ayırıp bol su ile güzelce yıkayın. Suyunu Çıkarın: Yıkanan korukları havan yardımıyla ezerek veya katı meyve sıkacağından geçirerek suyunu çıkarın. Süzün: Elde ettiğiniz ekşi koruk suyunu tülbentten veya ince bir süzgeçten süzerek berraklaşmasını sağlayın. Kıvamını Ayarlayın: Sürahideki koruk suyuna soğuk suyu, balı ve gülsuyunu ekleyip bal tamamen eriyene kadar karıştırın. Nane İle Servis Edin: İçine taze nane yaprakları ve buz küpleri ekleyerek soğuk servis yapın. Osmanlı hekimleri, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mideye aniden girmesinin yazın felç ve mide kramplarına yol açabileceği konusunda uyarırdı. Bu yüzden şerbeti çok aşırı buzlu tüketmek yerine, bostan kuyusu serinliğinde (hafif soğuk) tüketmek saray usulü serinlemenin en sağlıklı yoludur. Şifa kaynağı 'koruk suyu'! Henüz olgunlaşmamış ekşi üzümlerden yapılan koruk suyu, sıcak yaz günlerinde aşırı harareti anında alan, ferahlatıcı ve ekşimsi bir geleneksel içecektir. İçerdiği yoğun organik asitler ve antioksidanlar sayesinde hem serinletir hem de sindirim sistemine destek olur.