Şifa kaynağı 'koruk suyu' harareti alır! Osmanlı hekimlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği ferahlatıcı içecek
Yüzyıllardır saraylarda Osmanlı hekimlerinin kavurucu yaz sıcaklarında harareti anında kesmek için hazırladığı bu içecek, vücudu tepeden tırnağa serinletiyor. Şifa kaynağı olan koruk suyu Fatih Sultan Mehmet'in vazgeçilmez içeceklerinden biriydi... Ne nem bırakıyor ne de hararet! Osmanlı saray hekimlerinin yaz aylarında serinlemek ve iç organları rahatlatmak için önerdiği koruk şerbeti...