Dünyada en sık görülen kanser türü! Akciğer kanseri tedavisi için umut veren gelişme

Akciğer kanseri, dünyada en sık görülen ancak tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde artık çok daha başarılı yönetilen bir hastalık türüdür. En büyük tetikleyicisi sigara kullanımı ve pasif içicilik olan bu hastalık, çevresel faktörlerle de ortaya çıkabilmektedir. Üç haftadan uzun süren inatçı öksürük ve solunum değişiklikleri gibi erken belirtiler fark edildiğinde tam iyileşme şansı çok yüksektir. Günümüzde hızla gelişen cerrahi teknikler, akıllı ilaçlar ve immünoterapi yöntemleri tedavi başarısını artırmaktadır.