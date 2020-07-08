Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Rusya itirafı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor. DSG’nin sözde Genel Komutanı, teröristbaşı Mazlum Kobani ile Rusya’nın Suriye Güçleri Komutanı General Alexander Chaiko bir araya geldi.

Teröristbaşı Mazlum Kobani, Türkiye'nin ihlallerde bulunduğu iftirasını da atarak, “Rusya’nın Suriye Güçleri Komutanı General Alexander Chaiko’yu karşıladık. Aralarında Türkiye’nin 23 Ekim Anlaşmasına yönelik ihlalleri ve özellikle Kobani’de katledilen 3 Kürt kadın aktivist olmak üzere ortak sorunları konuştuk” dedi.

Teröristbaşı Mazlum Kobani’nin anımsattığı 3 kadın, söylendiği gibi aktivist değil, terör örgütünün uzantısı olan sözde siyasi oluşumlarda görevli teröristlerdi.

Anlaştılar

Koordinasyon düzeyinin yükseltilmesi ve ortak çalışmalar konusunda ‘anlaştıklarını’ belirten Mazlum Kobani, “zorlukları karşılamadaki çabaları için” Alexander Chaiko’ya teşekkür etti.

Sözde aktivistler!

Mazlum Kobani’nin “kadın aktivist” dediği isimler, yıllardır PKK’ya çalışan kadın teröristlerdi.

O teröristlerden biri olan Filiz Aslan, 25 yıldır PKK terör örgütüne çalışıyor ve son 4 yıldır Suriye'de YPG'nin işgal ettiği bölgelerde adeta binbir surata bürünüp, sivil kıyafet giyerek dolaşıyor ve örgüte eleman kazandırıyordu.

Kadın teröristin Haziran ayı başında Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arap bölgesine geldiği belirlendi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında yer alan Ayn el Arap'da bölgesel çalışma başlatan Türk istihbarat ekipleri terörist Filiz Aslan'ın bir grup YPG'li teröristle birlikte Helince köyünde olduğunu tespit etti.

1995'te Van'ın Özalp ilçesinden Şam'a giderek Abdullah Öcalan'ın yanında örgüte katılan Filiz Aslan, İnsansız Hava Aracı'ndan alınan görüntüler ve teknik takipteki verilerle tam 18 gün boyunca izlendi. Evin koordinatları TSK'ya iletildi. Bunun üzerine 23 Haziran günü akşam saatlerinde bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla (SİHA) teröristlerin bulunduğu Helince köyündeki eve hava harekâtı gerçekleştirildi.

Operasyonda Filiz Aslan'ın yanı sıra PKK/Kongra-Star üyesi ve YPG'nin üst düzey askeri kanat sorumlularından Zehra Berkel (33), Mizgin Halil ve Emine Veysi isimli kadın teröristler de öldürüldü. PKK'nın Serhat, Avaşin, Zap, Hinere gibi kamplarında sözde komutanlık yapan ve PKK'nın kadın örgütlenmesi PJAK, KJB (Yüce Kadınlar Topluluğu), KJK gibi örgütlerde üst düzey yöneticilik yapan terörist Filiz Aslan'ın etkisiz hale getirilmesi terör örgütünde şoka neden oldu.

Operasyon sonrası terör örgütü PKK-YPG ile örgüt yandaşları, “Türk devleti köydeki Kürt kadınlarını evinde katletti”diyerek kadın teröristlerin sivil fotoğraflarıyla kara propaganda yapmaya çalıştı. HDP Adana milletvekili Tülay Hatipoğlu başta olmak üzere terör örgütü PKK/YPG 'nin Avrupa'daki yandaşlarının da bu kara propagandaya sosyal medyada destek vermesi dikkat çekti.