Teröristbaşı Gülen’in yeğeninden Akşener itirafı! “Oy kazandırmak için...”
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’i hedef alan bir mobil oyun geliştirdiklerini ve amacın ona oy kazandırmak olduğunu söyledi.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Gülen'in yakınları arasında yaşanan tartışmalar sonrası 15 Temmuz Darbe girişimi öncesi ve sonrası yaşananları anlattı.
Terörist başı Fethullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, "3-4 tane mobil oyun yaptık Bir tanesi de Meral’i Gıdıkla oyunu. İYİ Parti’ye oy kazandırmak için yaptık. Oyunun %80’ini ben yaptım, AK Partili hesaplardan oyunu yaydık. Meral Hanım’a saldırı yapalım, hakaret edelim ki AK Parti’deki bir kesim 'hakikaten AK Parti’deki bir kesim ayarı kaçırıyor' diyerek İYİ Parti’ye kaysın Tek amaç AK Parti’yi pislik göstermek Bizimkilerin yaptığı zaten hep itibar suikasti." dedi.
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