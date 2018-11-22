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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yakın akrabası hakim karşısında

İzmir'de FETÖ'ye yönelik hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in eşi Sümeyra Gülen hakim karşısına çıkarak ifade verdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:48
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yakın akrabası hakim karşısında

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in eşi Sümeyra Gülen hakim karşısına çıktı. 

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Sümeyra Gülen ve avukatı katıldı. 

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gülen, örgüt üyesi olmadığını, örgüte yardımda bulunmadığını iddia ederek, Fetullah Gülen'in eşinin amcası olduğunu söyledi. 

Fetullah Gülen'in örgüt lideri olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığını anlatan Gülen, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, programın yüklendiği GSM hattının kendisine ait olduğunu ancak bu hattı ne zaman aldığını hatırlamadığını iddia ederek, kızı Refia ve oğlu Fetullah Gülen'in kapatılan Yamanlar Koleji'nde okuduğunu belirtti. 

"Ev hanımıyım, çamaşır ve bulaşık yıkamaktan başka bir şeyle meşgul olmadım. İlkokul mezunuyum." beyanında bulunan sanık Gülen, suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklunmasına karar verildi

İddia makamı, sanığın yaptığı savunmasındaki maksatlı ve bilmesi gereken sorulara dahi "Bilmiyorum." diye cevap vererek örgütsel tavır alması, yine sanığın bir çok yakınının firari olması, bu sanığın da kaçma şüphesinin bu şartlarda bulunuyor oluşu da dikkate alınarak Gülen'in tutuklanması yönünde mütalaa verdi. 

Söz alan Gülen, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti. 

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, sanığın tutuklanan ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Mezher Gülen dışındaki yakın çevresinde bulunan tüm yakınlarının firar etmiş olması, sanığa yüklenen suça ilişkin ceza durumundaki alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurarak Sümeyra Gülen'in tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:48
  1. İzmir
  2. Fetullah Gülen
  3. Sümeyra Gülen

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