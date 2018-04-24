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Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı...

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan Cemil Bayık, terör örgütü destekçilerine seslendi. Bayık "Erdoğan - Bahçeli ittifakına karşı birleşirsek hem içeride hem de uluslararası alanda büyük destek görürüz" diye konuştu.

24 Nisan 2018 Salı 13:19
Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı...

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan çocuk katili Cemil Bayık, AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka karşı birleşme çağrısı yaptı. Terörist Bayık, terör destekçilerinden Cumhur ittifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini istedi.

"Erdoğan ve Bahçeli ile hep birlikte mücadele edeceğiz" diyen teröristbaşı, Cumhur İttifakına karşı birleşenlere dış güçlerin destek vereceğini söyledi.

Bayık'ın açıklamaları FETÖ-PKK gibi terör örgütlerinin ve içerdeki uzantılarının aynı anda harekete geçerek Cumhur İttifakına karşı nasıl birleştiğini de gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:19
  1. Cemil Bayık
  2. PKK
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • IkraIkra15 dk önce
    Demek ki neymis.. dis guclere sirtini dayamislar..hala beyni basmiyor..peki o destegi cekerlerse ne olursunuz??yada kafaniza bombayi indirirlerse??parcalanasicalar..
  • Osman19Osman1918 dk önce
    Bu p.cin soyu Turkiye de mi? Alayini gebertmek lazim
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