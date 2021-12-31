Teröristbaşı Duran Kalkan'dan alçak sözler: Cumhur İttifakı'nı yıkmalıyız

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayımladığı videoda, siyasi kanatları HDP'nin ittifak ortaklarına mesaj göndererek, 'dostlarımız' dediği kesimlerle yaptığı iş birliğini anlattı.

"Mücadelemiz dostlarımızla etkili hale geldi"

Kalkan, "Sürekli eylem halinde geçen bir yıldı diyebiliriz. Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi. Daha güçlü mücadele edilse, karşıtız diyen herkes biraz daha tutarlı olsaydı daha ağır darbe yerlerdi. Bazı güçler o tutarlılığı göstermediler" diye konuştu.

Muhalefete çağrı: İttifak konuları gecikmemeli

Cumhur İttifakı'nın daha fazla ömrünün uzamaması gerektiğini belirten Kalkan, "İttifak konuları daha fazla gecikmemeli. Mücadelesiz durduk yere çökmüyor iktidar. Demokratik devrimle bu düzeni yıkmak önemli. AK Parti ve MHP çöküşte. Bunu biz söylemiyoruz CHP de İYİ Parti de DEVA Partisi de söylüyor. 'Bizim gibi olsunlar' demiyoruz, herkes kendi rengini korusun. AK Parti-MHP ittifakını yıkalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında gösterdiği haritaya değinen terörist başı, "Erdoğan, BM'de gösterdiği haritayı yapmak istiyor. Şimdi herkes dikkatli olmalı" dedi.