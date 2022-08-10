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Gündem Teröristbaşı böyle ağladı: Türkiye söz konusu olunca ses çıkarmıyorlar
Gündem

Teröristbaşı böyle ağladı: Türkiye söz konusu olunca ses çıkarmıyorlar

Teröristbaşı Mustafa Karasu yayınladığı video ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya verdiği muhtıraya isyan etti. Türkiye'nin terörle mücadelede kimseyi dinlemediğini söyleyen Karasu, "İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz.' diyor. Avrupa yeri gelince mangalda kül bırakmıyor. Türkiye söz konusu olduğunda ses çıkarmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 17:36:00 -
Teröristbaşı böyle ağladı: Türkiye söz konusu olunca ses çıkarmıyorlar

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya verdiği muhtıraya ateş püskürdü.

İki ülkeyi "ikiyüzlü" olarak nitelendiren Karasu, Ankara'nın terörle mücadelede kimseyi dinlemediğini belirterek, "Avrupa'nın demokratik ülkeleri bile, İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye, "Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır" diyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye söz konusu olduğunda ses çıkarmıyorlar"

PKK elebaşı Karasu, "Avrupa yeri gelince mangalda kül bırakmıyor. Türkiye söz konusu olduğunda ses çıkarmıyorlar. Niye? 'Aman Türkiye'yi yanımızda tutalım, jeopolitik konumu var. Çeşitli güçleri var. Rusya'nın yanına kaymasın, şu olmasın.' ABD bir şey oluyor, 'Teröre karşı anlayışla karşılıyoruz' diyor. NATO anlayışla karşılıyoruz diyor. İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye, "Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır" diyor" şeklinde konuştu.

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