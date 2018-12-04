Teröristbaşı ABD'nin yalanını ortaya çıkardı

PYD'nin eski sözde lideri terörist Müslim">Salih Müslim, "DAEŞ kolay kolay bitmez, uluslararası koalisyon da YPG/PKK kolay kolay vazgeçmez" dedi.

PYD'nin eski lideri olan ve şu an Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) adlı kuruluşun Diplomasi Komitesi Üyeliğini yapan Müslim">Salih Müslim, ABD’li yekililerin “PYD/PKK ile ilişkilerimiz geçici ve taktikseldir” şeklindeki açıklamalarıyla ilgili konuştu.

"Kolay kolay vazgeçmezler"

Bir forumda konuşan Müslim ABD’li yetkililerin açıklamaları ile ilgili açıklamalar yaptı.

ABD’li yekilierin 'YPG/PKK ile ilişkilerimiz geçici ve taktikseldir” açıklamalarını değerlendiren Müslim">Salih Müslim, “Bugün uluslararası güçlerle bir ittifakımız varsa, bu çıkarlarımız uyuştuğu içindir. Ancak bizim için en büyük destek halkımızın desteğidir. DAEŞ kolay kolay kolay bitmez, uluslararası koalisyon da bizden kolay kolay vazgeçmez.” ifadelerini kullandı.