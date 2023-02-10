Terörist yardakçısı Hasan Cemal'den skandal "Erdoğan" çıkışı
PKK'lı teröristlerin "Hasan abisi" Hasan Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında, talimat aldığı odakların isteğini dillendirdi.
PKK'lı teröristlerin "Hasan abisi" Hasan Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında, talimat aldığı odakların isteğini dillendirdi. Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümeti'nden zerre kadar hazzetmeyen Cemal, depremi fırsat bilip "atağa kalktığı" yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:
"(…) Eyy Erdoğan!
Çek git artık.
Düş yakamızdan.
Bu büyük felaketin baş sorumlusu
senden başkası değil çünkü... (…)"