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Medya Terörist yardakçısı Hasan Cemal'den skandal "Erdoğan" çıkışı
Medya

Terörist yardakçısı Hasan Cemal'den skandal "Erdoğan" çıkışı

PKK'lı teröristlerin "Hasan abisi" Hasan Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında, talimat aldığı odakların isteğini dillendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:49:00 -
Terörist yardakçısı Hasan Cemal'den skandal "Erdoğan" çıkışı

PKK'lı teröristlerin "Hasan abisi" Hasan Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında, talimat aldığı odakların isteğini dillendirdi. Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümeti'nden zerre kadar hazzetmeyen Cemal, depremi fırsat bilip "atağa kalktığı" yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

 

"(…) Eyy Erdoğan!

Çek git artık.

Düş yakamızdan.

Bu büyük felaketin baş sorumlusu

senden başkası değil çünkü... (…)"

 

 

 

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Yorumlar

Dursun yılmaz

Başımıza gelen afet ve belaların bir kısmında senin ve senin gibi düşünen, Uygulayan insanlara verilen verilmemesi Gereken değerdir. , lütfen bizi bırakın sevdiniz insanların yanında yaşayın.

osmanlı

Hain sen düş yakamızdan, bizden değilsin, sahiplerinin yanına git.
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