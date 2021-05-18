Terörist Sofi Nurettin nasıl öldürüldü? Sofi Nurettin nerede öldürüldü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında 83 milyonu sevindireek müjdeyi vermişti. Erdoğan, terörist elebaşı Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Terörist Sofi Nurettin'in öldürüdü mağaranın vurulma görüntüsü

Sofi Nurettin kimdir?

İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin’in öldürülmesi vatan haini örgüt içinde çözülelerin daha da hızlandıracağı söyleniyor. Terör örgütü YPG’nin sözde Suriye Genel Sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Suriye’den Türkiye'ye gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin, son olarak şubat ayında Gara’da düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK’ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sırasında TSK’ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Sofi Nurettin, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, Sofi Nurettin’in Suriye’den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine, Sofi Nurettin’in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.