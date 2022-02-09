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Gündem Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı... HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme
Gündem

Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı... HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:03:00 -
Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı... HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi.

Raporda, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve suçlamalar, Güzel'in sözlü savunması ve deliller yer aldı. Raporda ayrıca Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyonun oy çokluğu ile karar aldığı yer aldı. Hazırlık Komisyonu üyesi HDP'li Mehmet Tiryaki de muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu.

Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi. HDP'li Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.

 

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