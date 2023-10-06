Terörist Salih Batı'ya ağladı! Türkiye'ye akılalmaz suçlamalar

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde elebaşlarından Salih Müslim günlerdir Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yoğun operasyonlarla PKK'ya göz açtırmayan Türkiye'yi Batı'ya şikâyet etti.

1 Ekim'de Ankara'da yaşanan hain terör saldırısının ardından Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde elebaşlarından Salih Müslim Batı'ya Türkiye'yi durdurun çağrısı yaparak hava operasyonlarıyla zor durumda kaldıkları için Suriye üzerinde uçuş yasağı getirilmesini istedi.

İşte terörist Salih Müslim'in yalan ve iftiralarla Batı'ya yakarışları;

4 Ekim'den bu yana Türk devleti vahşi saldırılarıyla Kuzey ve Doğu Suriye'nin üzerine geliyor. Daha önce de Dışişleri Bakanı Fidan "Onların ne kadar alt ve üst yapıları varsa hepsine saldıracağız" diyerek tehditte bulunmuştu. Dünden beri aralıksız sürüyor. Elektrik trafoları, sivil araçları, petrol rafinelerini ve su depolarını bombaladılar.

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Ermenistan'da, başka yerlerde de yaptıklarını gördük. Türk devleti bu şiddetiyle sadece Kürt halkına yanlış yapmıyor. Bütün insanlığa yanlış yapıyorlar. Yaptıkları şeylerde Nazi'leri geçtiler.

Bütün Kürt halkı dostları demokrasi isteyen özgürlük isteyen ve insan halklarıyla ilgilenen herkesin; Türkiye'nin bu barbarlığına karşı çıkmasını istiyoruz. Umut ediyoruz ki Suriye üzerinde gezen savaş uçaklarının uçuşları engellenirse biz de kendimizi savunabiliriz. Biz bütün demokrasi isteyen dostlarımızın yanın yer almasını istiyoruz.