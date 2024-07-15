Terörist Netanyahu ağababasına gidiyor! Beyaz Saray'da caniler zirvesi!

Biden ve Netanyahu önümüzde hafta Washington'da bir araya gelecek. Görüşme, Biden'ın Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası ekim ayında İsrail'i ziyaret etmesinden bu yana ilk olacak.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önümüzdeki hafta Washington'da bir araya gelecek.

Netanyahu'nun Kongre'ye hitap etmesinden birkaç gün önce gerçekleşecek görüşme, Biden'ın Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası ekim ayında İsrail'i ziyaret etmesinden bu yana ilk olacak.

Netanyahu'da Beyaz Saray'a en son, yeniden göreve geldiği Aralık 2022'de ziyaret etmişti.

Biden, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmeleri için geçen ay iki tarafa da bir teklif sunmuştu.

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Ancak ateşkes ihtimali, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.

İsrail ordusunun önceki gün, El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Hamas lideri İsmail Heniye, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu söyledi.

Heniye, "İsrail'in Netanyahu tarafından sergilediği tutumu, müzakere edilen belgede yer almayan yeni koşullar ve noktaları içeren medya açıklamaları da dahil olmak üzere, anlaşmaya varılmasını engelleyen adımları temsil ediyor. Bu aynı zamanda İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği iğrenç katliamlarla da bağlantılı. Netanyahu bu adımlarla ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor" ifadelerini kullandı.