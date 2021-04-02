Terörist Mahir Çayan’ı şehit savcı Selim Kiraz'ı es geçen Birgün hakim katili Yılmaz Güney için tekrar kafayı çıkarttı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 yılında DHKP-C‘li teröristler tarafından çalışma odasında şehit edildi. Kiraz, şehit edilişinin 6’ıncı yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda anılmıştı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı komünist terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Birgün gazetesi, 27 Mart 1972'de Ünye'deki NATO üssündeki yabancı görevlileri kaçırıp bir köyde muhtarın evinde rehin tutan ve daha sonra Türk askeri tarafından yapılan operasyon sonucu öldürülen terörist Mahir Çayan ve ekibi için "Onların anısına ve mücadelesine saygıyla.." başlığını atmıştı.

Türk askerine karşılık olarak teröristleri savunan Birgün paçavrası, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anmamıştı.

Hakim katili Yılmaz Güney için tekrar kafayı çıkarttı

Mahir Çayan ve ekibini anıp şehit savcı Selim Kiraz'ın ölüm yıldönümünde kafayı kuma gömen komünist PKK'lı Birgün gazetesi, 13 Eylül 1974 yılında Yumurtalık hâkimi Sefa Mutlu'yu silahla başından vurarak öldüren Yılmaz Güney için tekrar kafayı çıkarttı.

Teröristlere ve katillere sempatizanlık yapan paçavra, eli kanlı katil Yılmaz'ın doğum gününe özel bir haber yaparak, "Çirkin Kral 84 yaşında" başlığını attı.

Ne olmuştu?

Yılmaz Güney, 1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda Hakim Sefa Mutlu'yu öldürmekten tutuklandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava sonucu 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapse çarptırıldı. Isparta Yarıaçık Cezaevi'nde 5 yıl yattıktan sonra 9 Ekim 1981'de bir günlük izinle çıktı. Ardından Fransa'ya kaçarak hayatının geri kalanını orada geçirdi. 1983 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Güney, 9 Eylül 1984 tarihinde kanserden ölmüştü.