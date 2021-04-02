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Gündem Terörist Mahir Çayan’ı şehit savcı Selim Kiraz'ı es geçen Birgün hakim katili Yılmaz Güney için tekrar kafayı çıkarttı
Gündem

Terörist Mahir Çayan’ı şehit savcı Selim Kiraz'ı es geçen Birgün hakim katili Yılmaz Güney için tekrar kafayı çıkarttı

Türk askeri tarafından yapılan operasyon sonucu öldürülen terörist Mahir Çayan ve ekibi için "saygı" ile anan komünist PKK'lı Birgün gazetesi, şehit savcı Selim Kiraz'ın ölüm yıldönümünde kafayı kuma gömüştü. Birgün, hakim katili Yılmaz Güney için bugün kafayı çıkarttı

Yeniakit Publisher
2021-04-02 11:50:00 - 2021-04-02 13:10:39
Terörist Mahir Çayan’ı şehit savcı Selim Kiraz'ı es geçen Birgün hakim katili Yılmaz Güney için tekrar kafayı çıkarttı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 yılında DHKP-C‘li teröristler tarafından çalışma odasında şehit edildi. Kiraz, şehit edilişinin 6’ıncı yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda anılmıştı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı komünist terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Birgün gazetesi, 27 Mart 1972'de Ünye'deki NATO üssündeki yabancı görevlileri kaçırıp bir köyde muhtarın evinde rehin tutan ve daha sonra Türk askeri tarafından yapılan operasyon sonucu öldürülen terörist Mahir Çayan ve ekibi için "Onların anısına ve mücadelesine saygıyla.." başlığını atmıştı.

Türk askerine karşılık olarak teröristleri savunan Birgün paçavrası, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anmamıştı.

Hakim katili Yılmaz Güney için tekrar kafayı çıkarttı

Mahir Çayan ve ekibini anıp şehit savcı Selim Kiraz'ın ölüm yıldönümünde kafayı kuma gömen komünist PKK'lı Birgün gazetesi, 13 Eylül 1974 yılında Yumurtalık hâkimi Sefa Mutlu'yu silahla başından vurarak öldüren Yılmaz Güney için tekrar kafayı çıkarttı.

Teröristlere ve katillere sempatizanlık yapan paçavra, eli kanlı katil Yılmaz'ın doğum gününe özel bir haber yaparak, "Çirkin Kral 84 yaşında" başlığını attı.

Ne olmuştu?

Yılmaz Güney, 1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda Hakim Sefa Mutlu'yu öldürmekten tutuklandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava sonucu 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapse çarptırıldı. Isparta Yarıaçık Cezaevi'nde 5 yıl yattıktan sonra 9 Ekim 1981'de bir günlük izinle çıktı. Ardından Fransa'ya kaçarak hayatının geri kalanını orada geçirdi. 1983 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Güney, 9 Eylül 1984 tarihinde kanserden ölmüştü.

Görün çirkin yüzlerini! Teröristleri anıp şehidi es geçtiler
Görün çirkin yüzlerini! Teröristleri anıp şehidi es geçtiler

Gündem

Görün çirkin yüzlerini! Teröristleri anıp şehidi es geçtiler

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Yorumlar

ayaktakımıCHE

Bunlar Şeytan'ın askerleri olup, görevlerini yapıyor. Bize düşen ise; bu tür haberlerde, ısrar ile "Komünizm" ve "Komünist" terimlerini kullanarak, toplumsal bilinç oluşturmak gerekiyor. Haberde de bu terimlerin kullanılması, olumlu bir gelişme...
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Avni

Yılmaz güney ve katil edile tüm insanlara kurban olasınız. Onlar yosul halk için mucadele verip ŞEHİT DÖŞTÜLER. Sizler gibi kapitalist+emeperyalist dözene uşaklık yapmadılar. Başta yalaka medya trolleri. Ezilen halka yalan yaber yapmayın. Katliamlara imza atan sizlersiniz. Bir türk olarak sizleri NAHLETLİYORUM. Yayınlamıyacağınızı biliyorum ak it.
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