  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Terörist İsrail’e tokat kuzeyden geldi!
Gündem

Terörist İsrail’e tokat kuzeyden geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Terörist İsrail’e tokat kuzeyden geldi!

Danimarka hükümeti, İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemi alımını iptal etti. Kopenhag yönetimi, mevcut savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ve SAMP/T NG gibi Avrupa yapımı alternatif sistemlerin hızla modernize edilmesine odaklanacak.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) için büyük darbe bu defa kuzet Avrupa’dan geldi.  Danimarka, İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemini satın alma planlarından resmen vazgeçti.

24 Ekim’de yayımlanan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, karar “askeri tavsiyeler doğrultusunda” alındı.

Kopenhag yönetimi, mevcut savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ve SAMP/T NG gibi Avrupa yapımı alternatif sistemlerin hızla modernize edilmesine odaklanacak.

FİLİSTİN TANIMA PLANI MASADA

Danimarka’nın İsrail’le gerilimi tırmandıran ikinci adımı ise diplomatik cepheden geldi. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin Filistin devletini tanımaya yönelik bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu.

Başbakan Mette Frederiksen de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada,

“Filistin’i demokratik bir devlet olarak tanımaya hayır demiyoruz. Destekliyoruz, ancak demokratik olacağından emin olmalıyız.” demişti.

"KOŞULLAR SAĞLANIRSA FİLİSTİN TANINACAK"

Rasmussen, geçtiğimiz haftalarda yaptığı detaylı açıklamada tanımanın şartlarını da sıralamıştı:

“Filistin, ancak İsrailli rehineler serbest bırakıldığında, Hamas silahsızlandığında, Gazze’de artık rol oynamadığında ve Filistin Yönetimi reform sürecinde ilerleme kaydettiğinde tanınacak.”

Güney Kıbrıs’ta tehlikeli oyun! Ada’ya gizlice roketatar getirildi
Güney Kıbrıs’ta tehlikeli oyun! Ada’ya gizlice roketatar getirildi

Gündem

Güney Kıbrıs’ta tehlikeli oyun! Ada’ya gizlice roketatar getirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23