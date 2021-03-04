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Dünya Terörist İsrail’e ‘savaş suçu’ soruşturması ABD’den tepki çeken açıklama!
Dünya

Terörist İsrail’e ‘savaş suçu’ soruşturması ABD’den tepki çeken açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesi ile ilgili soruşturma başlatma kararına tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony, çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) soruşturma kararını kabul etmediklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:15:00 -
Terörist İsrail’e ‘savaş suçu’ soruşturması ABD’den tepki çeken açıklama!

Blinken'in açıklamasında katil ve terörist ülke İsrail için, "ABD bu karara kesinlikle karşıdır ve karardan dolayı derin hayal kırıklığı içindedir. UCM'nin bu konu üzerinde hiçbir yargı yetkisi yoktur. İsrail UCM'nin tarafı değildir ve mahkemenin yargı yetkisine razı değildir." ifadelerini kullandı. Filistin'in egemen bir devlet olma vasıflarına haiz olmadığını ve dolayısıyla UCM üyeliği hakkına da sahip olmadığını savunan Blinken, mahkeme kararının kabul edilemez olduğunu ifade etti. UCM Savcısı Fatou Bensouda, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin soruşturması

UCM, 16 Ocak 2015'te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti. Başsavcı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı. İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi. UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.

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Yorumlar

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ergeç siyonist israil halkının ve rejimine cehennemi bu dünyada yaşatacağız allahın izniyle ebedi dünyada zaten rabbimiz ebedi cehenneme zalimleri atacak
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