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Dünya Terörist İsrail’den Fransa’ya destek
Dünya

Terörist İsrail’den Fransa’ya destek

İsrail’den Fransa’ya destek... İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Fransız mallarına yönelik boykot çağrılarının İsrail’e boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:14:00 -
Terörist İsrail’den Fransa’ya destek

Fransa’da Müslümanlara yönelik muamele ile İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’da yaşayan Yahudilere karşı uygulanan ırkçılığın kıyaslanmasının, kabul edilemez olduğunu belirten Haiat, “İsrail, Fransa’daki İslamcı aşırılığa karşı mücadele ile 2. Dünya Savaşı’ndan önce Yahudilere yönelik Nazi politikası arasında yapılan karşıtlaştırmayı reddediyor” diyerek Paris’in tavrını yerinde bulduğunu belirtti.

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