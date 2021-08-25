Terörist İsrail ordusu, gerçek mermiyle saldırdı!
İşgalci İsrail ordusunun, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.
İşgalci İsrail ordusunun, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalesi sonucu yaralananlar olduğu duyuruldu.
Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, "İsrail'in uyguladığı abluka ve Gazze'nin yeniden inşası dosyasını oyalamasını" protesto için İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında düzenlenen gösteriye katıldı.
Görgü tanıklarından ve sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre terörist İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Göstericilerden birkaçının gerçek mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.
Diğer yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sınırda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 Filistinlinin katıldığı belirtildi.
Haberde, terörist İsrail ordusunun sınırdaki tel örgüye yaklaşan Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.