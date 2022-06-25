Terörist İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Terörist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Yerel sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Silvad beldesinde 14 yaşındaki Muhammed Abdullah es-Sahir'i gerçek mermi ile hedef aldı.

Gözaltına alınan Sahir, durumunun ağır olması nedeniyle işgalci İsrail'e bağlı bir ambulans ile Batı Şeria'daki Hedase Ayn Karim Hastanesi'ne nakledildi.

Filistinli kaynak, çocuğu teslim almak ve Filistin hastanesine nakletmek için yaralı olduğu bölgeye gittiklerini ancak bölgenin yakınında bir İsrail askeri kulesinin bulunması ve askerlerin orada konuşlanması nedeniyle yaklaşamadıklarını kaydetti.

Olaya ilişkin işgalci İsrail'in sözde resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.