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Dünya Terörist İsrail askerleri vurmuştu! Acı haber geldi
Dünya

Terörist İsrail askerleri vurmuştu! Acı haber geldi

Terörist İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria’da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 18:05:00 -
Terörist İsrail askerleri vurmuştu! Acı haber geldi

Terörist İsrail askerlerince yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria’da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs’ta Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan Muharip’in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, gerçek mermiyle vurulan Muharip’in Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezi’nde tedavi gördüğü, beşinci ve yedinci omurlarından vurulan genç Filistinlinin kurtarılamadığı bildirildi.

Geçtiğimiz nisan ayında terörist İsrail güçleri ile işgalci Yahudi yerleşimciler tarafından Filistin'in başkenti Kudüs dahil Batı Şeria ile işgalci İsrail'in içindeki Arap şehirlerinde gerçekleştirilen ve onlarca ölü, binlerce yaralı ve gözaltıyla sonuçlanan saldırıları nedeniyle Filistin’de olaylar patlak vermişti.

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