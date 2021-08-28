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Dünya Terörist İsrail askerleri, gerçek mermiyle saldırdı
Dünya

Terörist İsrail askerleri, gerçek mermiyle saldırdı

İşgalci İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında gösteri yapan eylemcilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 23:49:00 -
Terörist İsrail askerleri, gerçek mermiyle saldırdı

İşgalci terörist İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında gösteri yapan eylemcilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

Filistinli gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar üzerine, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını protesto için sınır yakınında gösteri düzenlendi. Eylemciler, araç lastiklerini ateşe verdi.

Göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden terörist İsrail askerleri, sınıra yaklaşan eylemcilere de ateş açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail'in müdahalesi nedeniyle bazı Filistinliler gerçek mermiyle yaralandı. Yaralanan Filistinliler hastanelere kaldırıldı.

İşgalci İsrail, mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

Terörist İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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