  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir ailenin bireylerini darp etti
Dünya

Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir ailenin bireylerini darp etti

Terörist İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Filistinli bir ailenin fertlerini darp ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 22:55:00 -
Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir ailenin bireylerini darp etti

Terörist İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Filistinli bir ailenin fertlerini darp ettiği bildirildi.

El Halil kentinden Filistinli aktivist Imad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Yahudi bir işgalcinin, Filistinli bir gencin yüzüne tükürdüğünü iddia etmesi üzerine çıktığını söyledi.

Ebu Şemsiyye, terörist İsrail askerlerinin bu iddianın ardından Harem-i İbrahim Camisi yakınlarındaki Es-Sehle bölgesinde Kıfeyşa ailesinin fertlerine saldırdığını, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu aile bireylerinin darp sonucu vücutlarında yaralanmalar olduğunu ifade etti.

Şemsiyye, işgalci İsrail askerlerinin, darp ettiği gençlerden Ziya Abdulmehdi ile Muhammed Fevvaz Kıfeyşa'yı göz altına aldığı bilgisini verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay