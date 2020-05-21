Terörist Hafter'in tehdidine Türk Dışişleri'nden cevap

Libya'da gayri meşru silahlı unsurların lideri terörist Halife Hafter, Türk güçlerini hedef alacağını açıkladı. BAE, Rusya gibi ülkelerin desteğini alarak Türkiye'ye yönelik küstah tehditler savuran Hafter'in skandal planına ilişkin, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan açıklama geldi.

Ağır sonuçları olacağını hatırlatıyoruz

Aksoy'un açıklaması şu şekilde:

Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.

Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.

Bu vesileyle, Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.