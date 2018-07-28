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Terörist Emre Uslu, Fetullah Gülen'in talimatını paylaştı!

MİT'in yurtdışı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü FETÖ'yü korku sardı. ABD'de yaşayan firari isimlerden FETÖ'cü terörist Emre Uslu, Twitter hesabından FETÖ elebaşının talimatını paylaştı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:03
Terörist Emre Uslu, Fetullah Gülen'in talimatını paylaştı!

MİT'in dünyanın dört bir yanında yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütü FETÖ'cüleri teker teker yakalaması örgütte büyük panik yarattı.

FETÖ'nün firari isimlerinden Emre Uslu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bulunduğunuz yerleri terk edin" talimatını twitter hesabından paylaşarak, terör örgütü üyelerine yapmaları gerekenleri anlattı.

"BULUNDUĞUNUZ YERİ TERK EDİN"

FETÖ'cü Emre Uslu'nun mesajını paylaşan gazeteci Nedim Şener ise, "Ne korkusu deniyordu buna.... FETÖ’nün lağım faresi Emrullah Uslu’ya Amerika’nın lağımında saklanmak da yetmedi. Eh ne de olsa bir lağım faresi.. Bu arada fetö elebaşı yerini değiştirdi mi:))" diye yazdı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:03
  1. Emre Uslu
  2. FETÖ üyesi
  3. Fetullah Gülen
  4. talimat

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