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Gündem Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan Boğaziçi'ne destek: Gençler iyi çıkış yaptı
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Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan Boğaziçi'ne destek: Gençler iyi çıkış yaptı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör istifa' ile başlayan ve Gezi eylemlerine dönüştürülmeye çalışılan provokasyona PKK'dan destek geldi. Terörist elebaşı Duran Kalkan, “Gençler gerçekten de iyi bir çıkış yaptılar, bu çok önemli bir durumdur” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 21:29:00 - 2021-02-09 21:33:58
Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan Boğaziçi'ne destek: Gençler iyi çıkış yaptı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması bahanesiyle başlayan eylemler kalkışmaya dönüştürülmek istenirken, emniyet güçlerine yönelik saldırılar terör örgütü PKK’yı sevindirdi. Terörist elebaşı Duran Kalkan, yaşananların Türkiye’de iktidara yönelik olduğu görüşünde bulunarak Boğaziçi eylemlerinin desteklenmesi çağrısı yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması bahanesiyle başlatılan olaylar, kalkışmaya dönüştürülmek istenirken, İstanbul Kadıköy’de polis araçları tekmelenip taşlanmıştı.

Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan Boğaziçi'ne destek

Bu görüntüler ve yaşanan provokatif olaylar, Kandil’de heyecana yol açtı. Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, Boğaziçi eylemlerine destek açıklamasında bulundu.

Yaşananların Türkiye’deki iktidara yönelik olduğunu söyleyen terörist Kalkan, “Gençler gerçekten de iyi bir çıkış yaptılar, bu çok önemli bir durumdur” diyerek eylemlerin desteklenmesi yönünde çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'evlat' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polislere ve polis otosuna saldıran provokatörler için, "Türkiye'nin evlatlarını derhal serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin" ifadelerini kullanmıştı.

 

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