Terörist Duran Kalkan'dan CHP ve DEM'e çağrı

'Kent uzlaşısı' adı altında CHP'nin DEM Parti etrafında oluşturduğu ittifakın yaptığı çalışmaları öven terörist Duran 'arkadaşlar' diye bahsettiği birlikteliğe "yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir." sözleriyle çağrıda bulundu.

"Yerel seçimler önemli"

İşte PKK elebaşı Duran Kalkan'ın ö sözleri;

31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin aydınların kadınların önemli bir çabası var.

"DEM'in yaptığı ittifakı destekliyoruz"

Demokrasi ittifakları var. Çeşitli demokratik sol güçler. DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar. Yapılan çabalar önemli ve anlamlı. umut ediyoruz inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar. AKP-MHP faşizmine seçimle de darbe vurulur. Seçimi bir siyasi mücadele olarak görmek gerekli. Faşist ortamda seçilen başkanlar, eşbaşkanlar belki tam istediklerini yapamayabilirler ama yine de halkla birlikte birçok şey yapabilirler. Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Kürdistan faşizme geçit vermeyecek. Kürt halkı kayyum siyasetine 31 Mart'ta da darbe vuracak. Kendini yönetmeye yerelden demokrasiye sahip çıkacak. Böyle bir şey Türkiye'de yayılabilir ve yayılmalı da.

Çağrı yaptı

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Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak. Göreceğiz 31 Mart'ta ortaya çıkan sonucu, yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir.