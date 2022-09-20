Terörist cenazesini belediye aracında taşıttıran Zeydan Karalar: Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır!

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Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye ait resmi araçla terörist cenazesi taşınmasına izin verip, aracın üzerine PKK paçavrası asılmasına da göz yuman CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

CHP'nin en iyi bildiği heykel hizmetlerinden birini icra eden Karalar Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi’ne yapılan ve üzerinde “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” yazan Mustafa Kemal büstünün açılışını yaptı.

"Büyük" etkinlikte konuşan Zeydan Karalar, şehitlerimiz ve gazilerimiz üzerinden riyakarca siyaset yapıp şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin varlığını korumak için şehit düşenleri, gazi olanları, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ülkemizin stratejik öneminden dolayı düşmanımız eksik olmadı ve bundan sonra da bizle uğraşmak isteyenler bulunacaktır. Bugüne kadar kimseye boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Şehit ve gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz.

Zeydan Karalar şehit ve gazilerimize vefa borcunu belediye aracında terörist taşıyarak ödemişti(!)