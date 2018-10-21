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Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP'liye, polisten tokat üstüne tokat!

Güvenlik şube müdürünün, kahraman Mehmetçik tarafından indirilen PKK'lının cenazesine katılmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e ayar verdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

21 Ekim 2018 Pazar 15:56

Beraberindeki grupla PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e güvenlik şube müdürünün tepkisini içeren görüntüler ortaya çıktı.

Polis izin vermedi

Diyarbakır'da, 1 Ekim 2018 günü kaydedilen görüntülere göre, PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen ve aralarında HDP Milletvekili Aydeniz'in de olduğu gruba polis izin vermedi. 

Polise çemkirdi

Bu sırada milletvekili Aydeniz, güvenlik güçlerine, "Bu mu terörizm, yoksa benim cenazeye gitmem mi terörizm? Şu yaptığınıza bakar mısınız? Bu kadar korkaksınız." diye bağırdı.

“Korkak sissiniz”

Bunun üzerine güvenlik şube müdürü, Aydeniz'e "Devlet memuruna hakaret etmeyin lütfen. Korkak sizsiniz, devlet memuruyla bu şekil konuşamazsınız." dedi. 

"Diyarbakır'ın bu kadar çok sorunu var, git onlarla ilgilen"

Aydeniz'in "Beni engelleyemezsiniz. Korkaklık yapıyorsunuz." sözleri üzerine şube müdürü, şunları söyledi:

"Milletvekiliyseniz milletvekilliğinizi bilin ve lütfen geri çekilin. Sen bu şekilde devletin memuruna bağıramazsın. Ben kamu görevlisiyim ve benim bulunduğum hiçbir yerde memuruma hakaret etmene müsaade etmem. Korkak sensin, müsaade etmiyorum. 'Halk' diyorsan halk orada. Madem halkını bu kadar çok düşünüyorsan Diyarbakır'ın bu kadar çok sorunu var, git onlarla ilgilen. Bu ülkenin maaşını alıyorsun, terör örgütü mensubunun cenazesine geliyorsun. Buraya gelip provokatörlük yapma. Terör örgütü mensubunun cenazesine almıyoruz."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:56
  1. Diyarbakır
  2. PKK
  3. Hdp
  4. Saliha Aydeniz

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